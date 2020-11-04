О новых инвестпроектах рассказал аким Костанайского района

В Костанайском районе, по словам его главы Жансултана Таукенова, активно развивается предпринимательство. Этому способствует близкое расположение к областному центру и наличие инфраструктуры. Даже карантинные ограничения, подчеркивает он, серьезно не отразились на делах бизнесменов, а в рамках госпрограмм запускаются и строятся новые инвестпроекты

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2025» за 9 месяцев этого года в Костанайском районе были выданы кредиты по 26 проектам на 1 млрд тенге. К примеру, костанайский бизнесмен получил гранд на создание проекта «Авто няня — сопровождение ребенка на автомобиле». Но в большей степени кредиты выданы на расширение деятельности по грузовым перевозкам, выращиванию овощей, развитию торговли и производству мебели. Кроме этого в Костанайском районе реализуются проекты, вошедшие в областную Карту поддержки предпринимательства. В селе Жуковка строится агропромышленный комплекс по производству мяса бройлеров, с селе Садовом — молочнотоварная ферма и цех по переработке молока и производству сыра, в городе Тобыле уже к концу этого года запустят мусоросортировочный комплекс.

«Есть очень интересные проекты, вот буквально недавно посетил молодые ребята, занимаются грузоперевозками, но хотят заниматься разведением рыбы. Начинают развивать. Костанайский район располагает все, географически и инфраструктура, мы готовы выслушать всех»,- сказал аким Костанайского района Жансултан Таукенов.

Что касается будущих инвестпроектов, то в 2022 году в Ульяновском сельском округе намерены запустить производство органических удобрений из отходов птицеводства. Стоимость проекта 450 млн тенге, а к 2030 году в городе Тобыл предприятие по производству мяса и искусственному осеменению скота, мощностью 360 тысяч доз в год. Стоимость почти 1 млрд тенге. А вот уже в первом полугодии 2021 года, отмечает аким района, начнет свою работу ветровая электростанция. Здесь работы ведутся с 2018 года, а необходимые части ветрогенераторов сейчас завозят из Российскоий Федерации и Китая.

» ТОО «Жел электрик» на сегодняшний день освещает, проводит работу. Этот проект составляет 18,7 млрд тенге. На сегодняшний день установлено 16 фундаментов, из них 5 ветровых станций уже установлено. Работа в данном направлении продолжается. По словам руководства данного предприятия, планируется завершить к первому полугодию 2021 года»,- рассказал Жансултан Таукенов.

По программе «Экономика простых вещей» в Костанайском районе уже профинансировано 9 проектов по разведению лошадей, выращиванию семян масличных культур, зерновых и зернобобовых культур, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности. В общем, они получили на 1,5 млрд тенге. Прием заявок еще продолжается.

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