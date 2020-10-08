В Казахстане появились новые правила борьбы с коррупцией

В Казахстане появились новые правила, которые помогут в борьбе с коррупцией. К примеру, теперь в стране вводят уголовную ответственность для служащих органов внутренних дел. Если они будут провоцировать человека на совершение преступления, то им может грозить наказание до 12 лет лишения свободы, передает alau.kz

В борьбе с коррупцией появились новые меры. Согласно принятых изменений в закон, госслужащие не могут принять ни один подарок. От его стоимости теперь будет зависеть только выбор наказания. Если подаренная вещь стоит дешевле 5,5 тысяч тенге, то есть 2 МРП, то ответственность будет административной. Если дороже — то уголовной. Еще одно изменение касается близких госслужащих, а точнее их трудоустройства.

«Вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность, связанную с выполнением государственных либо приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации, на занятие должности которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруги, свойственниках»,- сказал Олжас Бектенов, первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции.

Это правило не позволяет родственникам стать коллегами на госслужбе. Чтобы не допустить коррупции, они не могут занимать какую-либо должность в подчинении друг у друга. Также расширен список постов, которые могут быть субъектами коррупции. Относится это к служащим квазигосударственного сектора, то есть любых организаций, участником или акционером которых является государство.

«Отныне работники квазигосударственных компаний, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственные за отбор и реализацию проектов финансируемых из государственного бюджета и национального фонда, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения отнесены к субъектам коррупции»,- сообщил Олжас Бектенов.

Раньше ответственность за коррупцию могли понести только руководители таких организаций. Теперь этот список расширили для того, чтобы не допустить взяточничества на каждом уровне работы компаний. На этом новшества в законодательство страны не заканчиваются. В ближайшее время ожидается введение новых норм, направленных на борьбу с коррупцией. Сделано это будет во исполнение поручений Касым-Жомарта Токаева.

«Президент поручил установить запрет для госслужащих, депутатов и судей на открытие счетов и хранение ценностей в иностранных банках. Также поручено исключить применение условно досрочного освобождения для лиц осужденных за совершение коррупционных преступлений»,- сказал Бектенов.

Также в Казахстане вводится уголовная ответственность за провокацию к совершению преступлений. Она предусмотрена для служащих, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью или досудебным расследованием. Согласно закону, они не могут склонять людей к совершению преступления для того чтобы в будущем его раскрыть либо совершить вымогательство. Максимальное наказание за это преступление достигнет 12 лет лишения свободы.

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