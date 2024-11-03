По ее словам, публичное обсуждение нововведений завершилось недавно. Документ еще не утвержден. Однако, согласно новым правилам, пациенты 4-й категории срочности смогут вызывать скорую с 08:00 до 20:00 в будние дни и в субботу. В остальное время они должны будут самостоятельно обращаться в отделения скорой помощи в медорганизациях.

«Изначально проект приказа говорил о том, что служба скорой медицинской помощи как работала, так и будет работать в режиме 24/7, обслуживая 1, 2 и 3 категории пациентов. Категории 4-й сложности оказывается первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). Для того чтобы обеспечить доступность, скорость оказания медицинской помощи, предлагается передать 4-ю категорию сложности в ночное время на станцию скорой неотложной медицинской помощи, а в поликлинических условиях оставить часы работы с 08:00 до 20:00 и в субботние дни», — рассказала Альназарова в кулуарах Мажилиса.

По ее словам, инициатива принадлежит «экспертам и представителям практического здравоохранения».

«То есть к 4-й категории только до 8 вечера будут приезжать? После 20:00 — самообращение в скорую?» — уточнили журналисты.

«Они будут обращаться в скорую медицинскую помощь», — ответила Альназарова.

Отметим, что в новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи определяются 4 категории срочности вызова неотложки: