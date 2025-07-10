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О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев

— Сегодня, 09:41
Изображение для новости: О новых схемах мошенников предупредили казахстанцев

pixabay.com

Государственная техническая служба (ГТС, KZ-CERT) предупредила казахстанцев о новом виде обмана – вторичное мошенничество, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают эксперты, интернет-мошенничества активно эволюционируют. Так, по данным из Гонконга, зафиксирован резкий рост атак по схеме Secondary Fraud (вторичное мошенничество).

«Что это значит? Злоумышленники целенаправленно атакуют людей, которые уже пострадали от киберинцидентов», – пояснили в ГТС.

Пользователи, находясь в стрессовом состоянии и пытаясь найти помощь, попадают на:

  • поддельные службы поддержки
  • фальшивые юридические консультации
  • сайты для восстановления доступа к аккаунтам
  • имитации правоохранительных структур

«В результате пострадавшие подвергаются атаке повторно, часто с еще более серьезными финансовыми последствиями. Преступники используют доверчивость и уязвимость жертв, чтобы выманить у них деньги, конфиденциальные данные и даже имущество», – предупреждают киберспециалисты.
Такие схемы уже фиксируют и в Казахстане. Чаще они появляются в виде рекламы в социальных сетях.

Рекомендации:

  • Проверяйте сайты и контакты служб поддержки на подлинность.
  • Используйте только официальные каналы для обращения за помощью.
  • В случае подозрений на фишинг обращайтесь в KZ-CERT по адресу: incident@cert.gov.kz.
  • В случаях интернет-мошенничества подавайте обращения только через официальный ресурс Антифрод-центра.


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