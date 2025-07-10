Государственная техническая служба (ГТС, KZ-CERT) предупредила казахстанцев о новом виде обмана – вторичное мошенничество, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают эксперты, интернет-мошенничества активно эволюционируют. Так, по данным из Гонконга, зафиксирован резкий рост атак по схеме Secondary Fraud (вторичное мошенничество).
«Что это значит? Злоумышленники целенаправленно атакуют людей, которые уже пострадали от киберинцидентов», – пояснили в ГТС.
Пользователи, находясь в стрессовом состоянии и пытаясь найти помощь, попадают на:
- поддельные службы поддержки
- фальшивые юридические консультации
- сайты для восстановления доступа к аккаунтам
- имитации правоохранительных структур
«В результате пострадавшие подвергаются атаке повторно, часто с еще более серьезными финансовыми последствиями. Преступники используют доверчивость и уязвимость жертв, чтобы выманить у них деньги, конфиденциальные данные и даже имущество», – предупреждают киберспециалисты.
Такие схемы уже фиксируют и в Казахстане. Чаще они появляются в виде рекламы в социальных сетях.
Рекомендации:
- Проверяйте сайты и контакты служб поддержки на подлинность.
- Используйте только официальные каналы для обращения за помощью.
- В случае подозрений на фишинг обращайтесь в KZ-CERT по адресу: incident@cert.gov.kz.
- В случаях интернет-мошенничества подавайте обращения только через официальный ресурс Антифрод-центра.
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