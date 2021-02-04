О новых случаях коронавируса сообщили в оперативном штабе Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

3 февраля в Костанайской области зарегистрировано 85 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 40 жителей г. Костанай, 9 — г.Рудный, 7 – Мендыкаринского района, 6 – Федоровского района, 5 – г.Лисаковск, по 3 случая среди жителей г.Житикары, Аулиекольского, Денисовского,

Алтынсаринского районов, 2 – Камыстинского и Костанайского районов, 1 – Сарыкольского и Узункольского районов .

67 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 69 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 03 февраля 2021г зарегистрировано 10563 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 9035.

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