О новых случаях коронавируса в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

29 декабря в Костанайской области зарегистрировано 60 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.

Заболевшие: 20 жителей г. Костанай, 12 – г.Рудный, 10 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей г.Житикары, Узункольского, им.Б.Майлина районов, по 2 случая Денисовского, Костанайского, Сарыкольского районов, и по 1 случаю г.Аркалык, Аулиекольского, Карасуского районов.

48 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 29 декабря зарегистрировано 7447 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных — 7229.

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