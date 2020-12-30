О новых случаях коронавируса в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
29 декабря в Костанайской области зарегистрировано 60 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,8%.
Заболевшие: 20 жителей г. Костанай, 12 – г.Рудный, 10 – Федоровского района, по 3 случая среди жителей г.Житикары, Узункольского, им.Б.Майлина районов, по 2 случая Денисовского, Костанайского, Сарыкольского районов, и по 1 случаю г.Аркалык, Аулиекольского, Карасуского районов.
48 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 29 декабря зарегистрировано 7447 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных — 7229.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области