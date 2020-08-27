О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 26 августа
В областном центре выявлено 3 пациента с диагнозом COVID-19, в городе Лисаковск 2. В Сарыкольском районе заболело 2 человека , в Аулиекольском районе -1.
Данные лица были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, а также с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пациентов подтверждён диагноз COVID-19. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 2 человек.
По состоянию на 26 августа в области выявлено 3373 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2793.
COVID-2019 в Казахстане
105243 - зарегистрированно
94713 - выздоровевших
1523 - летальных случаев
3373 - в Костанайской области