О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 26 августа

В областном центре выявлено 3 пациента с диагнозом COVID-19, в городе Лисаковск 2. В Сарыкольском районе заболело 2 человека , в Аулиекольском районе -1.

Данные лица были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, а также с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пациентов подтверждён диагноз COVID-19. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 2 человек.

По состоянию на 26 августа в области выявлено 3373 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2793.

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