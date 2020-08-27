USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Здоровье
  3. О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области

О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области

Vinkmag ad

В Костанайской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 26 августа 

В областном центре выявлено 3 пациента с диагнозом COVID-19, в городе Лисаковск 2. В Сарыкольском районе заболело 2 человека , в Аулиекольском районе -1.

Данные лица были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, а также с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пациентов подтверждён диагноз COVID-19. Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 2 человек.

По состоянию на 26 августа в области выявлено 3373 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2793.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

105243 - зарегистрированно

94713 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3373 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Автомобиль врезался в ограждение в Костанае
Следующая новость

Как будут оценивать школьников во время дистанционного обучения