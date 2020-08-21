О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области

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В Костанайской области выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией
В разрезе городов и районов: г.Костанай-5, г.Тобыл-1. Также коронавирусная инфекция выявлена у жителей трех регионов области — это в Костанайском районе -4 , Сарыкольском и Карабалыкском районе по 1.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 20 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 7 человек.
По состоянию на 20 августа года в регионе выявлено 3315 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2730.
COVID-2019 в Казахстане
104071 - зарегистрированно
87920 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3315 - в Костанайской области