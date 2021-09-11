О новых случаях заражения КВИ рассказали в Минздраве РК

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 сентября 2021 года. Между тем количество вновь зараженных за сутки снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 348. Например, в Карагандинской области статистика показывает понижение на 191 пункт, а в Актюбинской области сразу на 122, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 317,
- в городе Алматы – 889,
- в городе Шымкенте – 151,
- в Акмолинской области – 202,
- в Актюбинской области – 178,
- в Алматинской области – 365,
- в Атырауской области – 93,
- в ВКО – 192,
- в Жамбылской области – 62,
- в ЗКО – 109,
- в Карагандинской области – 390,
- в Костанайской области – 172,
- в Кызылординской области – 79,
- в Мангистауской области – 162,
- в Павлодарской области – 205,
- в СКО – 67,
- в Туркестанской области – 43.
Всего в стране подтверждено 835 924 случая.
Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 5 992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 697,
- в городе Алматы — 1217,
- в городе Шымкенте — 143,
- в Акмолинской области — 258,
- в Актюбинской области — 620,
- в Алматинской области — 521,
- в Атырауской области — 528,
- в ВКО — 120,
- в Жамбылской области — 328,
- в ЗКО — 154,
- в Карагандинской области — 367,
- в Костанайской области — 232,
- в Кызылординской области – 157,
- в Мангыстауской области — 227,
- в Павлодарской области — 353,
- в СКО — 19,
- в Туркестанской области — 51.
Всего в стране выздоровело 753 970 человек от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области