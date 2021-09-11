О новых случаях заражения КВИ рассказали в Минздраве РК

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 сентября 2021 года. Между тем количество вновь зараженных за сутки снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 348. Например, в Карагандинской области статистика показывает понижение на 191 пункт, а в Актюбинской области сразу на 122, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3676 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 317,

в городе Алматы – 889,

в городе Шымкенте – 151,

в Акмолинской области – 202,

в Актюбинской области – 178,

в Алматинской области – 365,

в Атырауской области – 93,

в ВКО – 192,

в Жамбылской области – 62,

в ЗКО – 109,

в Карагандинской области – 390,

в Костанайской области – 172,

в Кызылординской области – 79,

в Мангистауской области – 162,

в Павлодарской области – 205,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 835 924 случая.

Новое постановление подписал главный санврач Костанайской области

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5 992 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 697,

в городе Алматы — 1217,

в городе Шымкенте — 143,

в Акмолинской области — 258,

в Актюбинской области — 620,

в Алматинской области — 521,

в Атырауской области — 528,

в ВКО — 120,

в Жамбылской области — 328,

в ЗКО — 154,

в Карагандинской области — 367,

в Костанайской области — 232,

в Кызылординской области – 157,

в Мангыстауской области — 227,

в Павлодарской области — 353,

в СКО — 19,

в Туркестанской области — 51.

Всего в стране выздоровело 753 970 человек от COVID-19.

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