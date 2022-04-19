О новых уловках мошенников предупреждает МВД Казахстана

Для звонков жителям Казахстана аферисты, как сообщают сотрудники МВД, используют подменные номера, схожие с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи.

Мошенники, представляясь дознавателями, или следователями, сообщают, что по факту, якобы оформленного онлайн кредита, в отделение полиции обратились родственники, или знакомые граждан.

«Для уточнения данных, преступники предлагают гражданам сообщать информацию о счетах, а так же персональную информацию, фамилию, имя, отчество, ИИН и другую. Известны случаи, когда граждане, под давлением мошеннических манипуляций, устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа», — отметил представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Все эти действия направлены на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв, с дальнейшим переводам с них денег, либо оформлением кредита. Полицейские рекомендуют, в случае если вам поступил звонок от якобы сотрудников банка или полиции, сразу же положить трубку, и, самостоятельно связаться с банком для уточнения подробностей.

«Необходимо помнить, что ни полиция,ни сотрудники банков, никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах, или персональные данные. Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности, регулярно производить смену пароля, подключить все системы безопасности, — СМС-подтверждения, контроль IP-адреса, и т д», — говорит представитель МВД.

В МВД отмечают, что с учетом развития онлайн услуг, а так же роста IT-правонарушений, сотрудниками ведомства принимается комплекс различных мер по их предупреждению, раскрытию и расследованию. Принята программа по противодействию уголовным правонарушениям, которые совершены в сфере информатизации и связи, а также с использованием информационных технологий. В результате, за три месяца этого года, количество зарегистрированных интернет-мошенничеств, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 34%.

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