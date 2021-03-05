О новых заболевших COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

4 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,48%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 31, 8 в г.Рудный, 4 в Денисовском районе, по 3 в Алтынсаринском и Костанайском районах, по 2 Житикаринском, Б.Майлина, Узункольском районах, по 1 в Аулиекольском, Карабалыкском, Мендыкаринском районах и г.Лисаковск

39 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.

Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 04 марта 2021г зарегистрировано 12617 случаев COVID-19,

Количество выздоровевших больных — 11227

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