О новых заражённых COVID-19 в Костанайской области сообщил оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
20 февраля в Костанайской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%.
Заболевшие: 43 жителя г. Костанай, 6 — г.Рудный, по 5 – г.Житикары и Аулиекольского района, 4 — г.Лисаковск, 3 – Алтынсаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – Амангельдинского района.
49 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 20 февраля 2021г зарегистрировано 11851 случай COVID-19.Количество выздоровевших больных — 10325.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области