О новых заражённых COVID-19 в Костанайской области сообщил оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

20 февраля в Костанайской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%.

Заболевшие: 43 жителя г. Костанай, 6 — г.Рудный, по 5 – г.Житикары и Аулиекольского района, 4 — г.Лисаковск, 3 – Алтынсаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – Амангельдинского района.

49 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 62 с симптомами заболевания, 7 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 20 февраля 2021г зарегистрировано 11851 случай COVID-19.Количество выздоровевших больных — 10325.

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