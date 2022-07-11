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О пациентах с ковидом в тяжелом состоянии сообщили в Минздраве РК

aa.com.tr

В Казахстане на 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 837 человек, из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне – 2 546 пациентов.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 14 пациентов.

В Казахстане выявили 454 подтвержденных тестами случая коронавируса.

В Минздраве сообщили, что за прошедшие сутки было выявлено 454 подтвержденных тестами случая коронавируса. Еще один случай — предполагаемый коронавирус с отрицательным результатом теста.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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