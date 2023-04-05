О переименовании Петропавловска высказались депутаты

Депутаты Мажилиса ответили на предложение переименовать Петропавловск в Кызылжар, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах заседания Мажилиса журналисты поинтересовались, считают ли депутаты, что пришло время переименовать Петропавловск в Кызылжар.

По мнению Ермурата Бапи, инициатива народа должна достичь цели.

«В первую очередь такое предложение должно исходить от граждан, жителей города. Если жители сами поднимут вопрос, соберут тысячи голосов, предоставят их Парламенту, власти, то нет никакой проблемы в исполнении. Считаю, что эта инициатива должна достичь своей цели. Нужно создать петицию и поставить вопрос перед правительством, государством. Я готов (поднять этот вопрос в Парламенте. — Прим.), никакой проблемы здесь нет», — прокомментировал депутат.

Отвечая на вопрос журналиста, депутат Айдарбек Кожаназаров решил привести в пример родной город.

«Я из Костаная, у нас есть Федоровский, Урицкий район, был Ленинский район. Но так сложилось, что в Урицком районе сами жители инициировали переименование в Сарыкольский район. А в Федоровском, наоборот, сохранили прежнее название. Мы страна интернациональная и должны учитывать все интересы. И, в частности, интересы людей, которые проживают в этом (Петропавловск. — Прим.) городе и у которых есть свое мнение о нем», — считает мажилисмен. Лидер фракции «Ак жол» Азат Перуашев коротко отметил, что «наименование административно-территориальных образований — это компетенция Главы государства».

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