28 февраля 2025 года ГКП «КТЭК» обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий с заявкой на пересмотр тарифа с ростом для всех категорий потребителей на 4,5%. Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

В коммунальной компании отметили, что необходимость пересмотра тарифа вызвана тем, что на баланс предприятия переданы две малые котельные, в связи с чем появилась необходимость увеличения затрат на приобретение товарного газа, услуги водоснабжения на общую сумму 165,3 миллионов тенге или 1,6%.

«Кроме того, увеличение тарифа вызвано приведением заработной платы к среднемесячной заработной плате в отрасли региона за четвёртый квартал 2024 года по данным бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. С учётом налоговых выплат и обязательных отчислений от заработной платы, а так же с учётом дополнительного количества персонала для обслуживания двух переданных предприятию котельных, рост затрат составил 1 053,8 миллиона тенге или 9,5%», — говорится в сообщении компании.

Всего проектом тарифа предусмотрен рост затрат более 1 200 000 млн. тенге или 11,1%, но с учётом увеличения объёма реализации на 5,3% предусмотрено увеличение тарифов для всех категорий потребителей на 4,5%.

Нацбанк РК сделал заявление о банкнотах номиналом 1000 тенге Национальный Банк Казахстана с 28 марта 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна....

Генпрокуратура выявила нарушения в казахстанском футболе Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые...

В Костанае участились случаи укусов людей бездомными животными В Костанае зафиксирован рост случаев укусов людей бездомными животными. По словам специалистов, такая тенденция наблюдается...