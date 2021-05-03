О переводе на дистанционную форму работы сотрудников организаций, офисов

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля распространил информацию о переводе сотрудников на дистанционную форму работы, передает alau.kz

Согласно действовавшей ранее редакции постановления Главного государственного санитарного врача №68 в организациях, офисах в регионах, находящихся

в красной зоне: на удаленном режиме 80% сотрудников, в очном – 20%;

в желтой зоне: на удаленном режиме 50% сотрудников, в очном – 50%;

в зеленой зоне: на удаленном режиме 30% сотрудников, в очном – 70%.

В настоящее время согласно изменениям внесенным, постановлением №17 процентное соотношение сотрудников, работающих на удаленном и очном режиме не изменено.

При этом, лица, получившие полный курс вакцинации защищены от заболевания, а также лица, переболевшие COVID-19 в основном имеют защитные антитела на период до 6 месяцев и не подлежат вакцинации.

В этой связи перевод на дистанционный формат работы этой категории сотрудников не целесообразна.

Учитывая, что не во всех организациях в настоящее время проведена вакцинация сотрудников, а невакцинированные лица, по-прежнему подвержены угрозе заболевания в целях защиты здоровья сотрудников, принято решение о допуске на работу в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев. При этом сотрудники, не вакцинированные против COVID-19 и не болевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев, переводятся на дистанционный формат работы, за исключением работников, исполнение обязанностей которых не возможно в дистанционном формате.

Таким образом, в новой редакции постановления в требования по дистанционному формату работы внесены обоснованные послабления отношении лиц, получивших полный курс вакцинации против COVID-19.

Например, если в красной зоне согласно требованиям в организации на удаленном режиме должно быть 80% сотрудников, в очном – 20%, но в организации 90% сотрудников привиты, разрешается допустить на очный режим работы всех вакцинированных сотрудников, то есть будет удаленном режиме 10% сотрудников, в очном – 90%. Аналогично в других зонах.

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