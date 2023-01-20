О переводе на удалёнку из-за подъёма заболеваемости ОРВИ сообщила министр здравоохранения РК

Министр здравоохранения Ажар Гиният в своём блоге на портале «Открытый диалог» рассказала, в каких случаях при росте заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей классы переходят на дистанционное обучение.

Эти условия прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача №30 от 19 сентября 2022 года «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2022-2023 годы». Ограничительные мероприятия в школах вводятся при превышении еженедельных контрольных уровней заболеваемости или росте показателей заболеваемости ОРВИ, гриппом в сравнении с предыдущей неделей в 1,5 и более раз, передает informburo.kz

Так, при регистрации заболевания ОРВИ в одном классе от 20 до 30% учащихся в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещается приём новых детей в классы в течение 10 календарных дней.

Если доля заболевших детей в одном классе заболевших достигла 30% и более в течение одного инкубационного периода учащихся переводят на онлайн-обучение на 10 календарных дней. После этого выздоровевшие учащиеся переводятся на офлайн-обучение, учащиеся имеющие симптомы заболевания продолжают онлайн-обучение до выздоровления.

В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировали 17 739 случаев ОРВИ, больше всего болеют дети – более 64%.

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