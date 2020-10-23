О фактах сбора денег в школах рассказал руководитель областной антикоррупционной службы

В минувший четверг состоялось заседание коллегии Управления образования акимата области. Первая часть коллегии началась с вопросов профилактики и предупреждения коррупции.

На эту тему перед коллегией выступил руководитель областной Антикоррупционной службы Куаныш Бекбасов. Руководитель Департамента озвучил ряд проблемных вопросов, нередко являющиеся предметом обсуждения общественности, по его словам на кол-центр 1424 поступают обращения родительской общественности на факты поборов в школах, незаконных сборов денежных средств.

«В некоторых регионах родители и педагоги вынуждены за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах, требуют денег на подарки классным руководителям, родители под страхом гонения своих детей вынуждены идти на встречу, это порождает социальное недовольство со стороны граждан и полное недоверие к институтам государственной власти», — отметил Куаныш Бекбасов.

В этой связи, руководитель антикоррупционного ведомства призвал усилить право разъяснительную работу с коллективами и общественностью по формированию антикоррупционной культуры, на постоянной основе проводить профилактическую работу с учащимися школ, колледжей, подавать личный пример достойного поведения и чистейшей репутации. Особое место отводить вопросам соблюдения морально-этических принципов педагогических коллективов, главная задача — обратить внимание на вопросы, которые могут в будущем привести к проявлениям коррупции.

В целях профилактики и предупреждения коррупции были озвучены и имена лиц, привлеченные к уголовной ответственности. Так, в период с 2018 по 2020 года в сфере образования зарегистрировано 28 коррупционных преступлений.

«Несмотря на проводимую нами превентивную работу, на сегодняшний день мы наблюдаем динамику роста совершения лицами, работающими в сфере образования коррупционных преступлений. Только за 9 месяцев текущего года в сфере образования Антикоррупционной службой зарегистрировано 13 коррупционных преступлений», — сказал Куаныш Бекбасов.

Руководитель антикоррупционной службы также напомнил, что для сообщения о фактах незаконных действий со стороны госслужащих и руководителей организаций действует Кол-центр Антикоррупционной

службы 1424. По его словам, сегодня граждане могут получить солидные дивиденды за проявление своей гражданской позиции от государства до 10% от суммы подтвержденной взятки, к примеру, если взятка составила 10 млн. тенге, то за сообщение о ней полагается 1 миллион в виде поощрения.

Отдельным предметом обсуждения стал взятый на вооружение госорганов принцип «открытого пространства». Сегодня ведется активная работа над созданием комфортных условий для граждан, обеспечения открытости и доступности первых руководителей. Размещение руководителей организаций образования на первые этажи. Данный принцип позволяет под новым углом посмотреть на эффективность работы руководителей и коллективов, создает прозрачную и доступную среду для граждан.

В завершении выступления Куаныш Бекбасов отметил, что противодействие коррупции в сфере образования требует комплексного подхода. Он также предложил внедрить практику проведения отчётных встреч директоров школ перед родителями, в том числе в онлайн формате. Вышеназванные меры повысят прозрачность деятельности школ и позволят заслужить доверие родителей.

«Все эти меры нацелены лишь на одно — это воспитание порастающего поколения, формирование принципов добропорядочности, честности, справедливости»,- подытожил руководитель Департамента.

В качестве примера для участников заседания продемонстрированы социальные антикоррупционные видеоролики, призывающие граждан к соблюдению принципов добропорядочности, честности, справедливости, а также к воспитанию поколения в духе казахстанского патриотизма.

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