О подготовке ко второй волне коронавируса рассказал Цой

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, как страна готовится ко второй волне пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz.

По его словам, на текущий момент ситуация в стране стабильная.

«Мы видим, что сейчас идет резкое повышение заболеваемости в мире: в Италии, Испании, Германии, Турции и Южной Корее. При этом в странах СНГ прирост заболеваемости составляет 5 процентов, что в 5 раз выше, чем в Казахстане. Эта ситуация не может не тревожить нас. Казахстан готовится, как и все страны, к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции», — сказал Цой на онлайн-брифинге СЦК.

Глава Минздрава озвучил меры, принимаемые для подготовки ко второй волне коронавируса.

«Мы планируем развернуть 71 126 коек. При этом в настоящий момент функционируют 10 257. 15 процентов коечного фонда загружено пациентами, которые в настоящий момент болеют коронавирусом либо коронавирусной пневмонией.

Мы запланировали порядка 13 модульных инфекционных больниц. Две крупные клиники находятся на этапе реконструкции. 3640 мобильных бригад на уровне поликлиник для граждан организовано. 5098 аппаратов ИВЛ будет поставлено в наш текущий эпидсезон. 21 566 коек будут обеспечены кислородом», — сказал глава Минздрава.