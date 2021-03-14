О погибших в авиакатастрофе сотрудниках рассказали в КНБ

О погибших в авиакатастрофе под Алматы сотрудниках рассказали в КНБ, передает Tengrinews.kz.

Комитет национальной безопасности Казахстана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга сотрудников Авиационной службы КНБ РК:

– майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, 19.10.1984 года рождения, штурмана авиационного отдела;

– капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, 15.12.1985 года рождения, бортового техника летной группы авиационного отдела;

– старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, 24.11.1994 года рождения, штурмана экипажа летной группы авиационного отдела;

– сержанта Василькова Евгения Борисовича, 10.11.1985 года рождения, старшего бортового механика летной группы авиационного отдела.

«Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты», — говорится в сообщении Комитета.

Напомним, 13 марта произошло крушение самолета Авиационной службы КНБ близ аэропорта Алматы. АН-26 упал и загорелся. В настоящее время врачи борются за жизни еще двух человек, находившихся на борту. Их состояние крайне тяжелое.

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