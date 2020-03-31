О погоде 1 апреля в Костанае

1 апреля в Костанайской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами дождь, туман.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13, на юге области +16.
В Костанае к концу дня ожидается дождь. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +8…+10.
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