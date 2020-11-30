О погоде 1 декабря в Костанае и области

1 декабря в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -18…-23 градусов, на севере области -26. Днем -12…-17 градусов, на севере области -20.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ночью -21…-23 градусов, днем -15…-17.

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