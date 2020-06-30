О погоде 1 июля в Костанае и области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
21819 - зарегистрированно
13008 - выздоровевших
188 - летальных случаев
498(+27) - в Костанайской области
1 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром местами туман.
Ветер северный местами 15-20 м/с.
Температура ночью в Костанае ожидается +12, днем +16 градусов.
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