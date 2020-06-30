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О погоде 1 июля в Костанае и области

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

21819 - зарегистрированно

13008 - выздоровевших

188 - летальных случаев

498(+27) - в Костанайской области

1 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ночью и утром местами туман.

Ветер северный местами 15-20 м/с.

Температура ночью в Костанае ожидается +12, днем +16 градусов.

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