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О погоде 1 октября в Костанайской области

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1 октября в Костанае и области ожидается погода без осадков. Ветер восточный 7-14 м/с.

Ночью в области +2…+7 градусов, на востоке -2. Днем +16…+21 градусов.

В Костанае ночью +3…+5, днем +16…+18 градусов.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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