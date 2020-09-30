О погоде 1 октября в Костанайской области

1 октября в Костанае и области ожидается погода без осадков. Ветер восточный 7-14 м/с.
Ночью в области +2…+7 градусов, на востоке -2. Днем +16…+21 градусов.
В Костанае ночью +3…+5, днем +16…+18 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области