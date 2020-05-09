О погоде 10 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
4922 - зарегистрированно
1695 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
10 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днём +28…+30.
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