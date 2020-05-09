USD 420.92
EUR 453.92
RUB 5.66
  1. Home
  2. Новости
  3. О погоде 10 мая в Костанайской области

О погоде 10 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

4922 - зарегистрированно

1695 - выздоровевших

31 - летальных случаев

61 - в Костанайской области

10 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днём +28…+30.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Игнат Пилипенко — Память о Великой Отечественной войне

Следующая новость

Григорий Скуратов — Память о Великой Отечественной войне