О погоде 10 мая в Костанайской области

10 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днём +28…+30.

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