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О погоде 11 июля в Костанае и области

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11 июля в Костанайской области будет малооблачно, ожидается погода без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+22, днем +32…+37 градусов.

В Костанае без осадков. Ночью +19…+21, днем +34…+36 градусов.

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