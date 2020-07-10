О погоде 11 июля в Костанае и области

11 июля в Костанайской области будет малооблачно, ожидается погода без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +17…+22, днем +32…+37 градусов.
В Костанае без осадков. Ночью +19…+21, днем +34…+36 градусов.
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