О погоде 11 июня рассказали костанайские синоптики

11 июня в Костанайской области будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-8 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +30…+33.

В Костанае осадков не будет, ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32.

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