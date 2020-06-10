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  3. О погоде 11 июня рассказали костанайские синоптики

О погоде 11 июня рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане

13872 - зарегистрированно

8593 - выздоровевших

67 - летальных случаев

210(+1) - в Костанайской области

11 июня в Костанайской области будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-8 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +30…+33.

В Костанае осадков не будет, ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32.

 

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