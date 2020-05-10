О погоде 11 мая в Костанае

11 мая в Костанае местами ожидается гроза. Ветер южный со скоростью 5-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15 градусов, днём +26 градусов.

Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

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