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О погоде 11 мая в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

5090 - зарегистрированно

1941 - выздоровевших

31 - летальных случаев

61 - в Костанайской области

11 мая в Костанае местами ожидается гроза. Ветер южный со скоростью 5-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15 градусов, днём +26 градусов.

Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

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