О погоде 11 ноября в Костанае и области

11 ноября в Костанайской области ночью на большей части территории ожидается снег, местами туман, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем 0…-5.
В Костанае будет облачно, ожидается снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Ночью -5…-7 градусов, днем 0…-2.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области