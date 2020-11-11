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Прогноз погоды на 12 ноября в Костанайской области

Фото из открытых источников

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12 ноября в Костанайской области местами ожидается снег, туман, низовая метель. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, днем 0…-5.

В Костанае будет снег. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Ночью -6…-8 градусов, днем -1…-3.

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