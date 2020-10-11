О погоде 12 октября

12 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+6 градусов. Днем +10…+14.

В Костанае малооблачно, осадков не будет. Ночью +3…+5, днем +10…+13 градусов.

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