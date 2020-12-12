О погоде 13 декабря в Костанае и области

Фото Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
12 декабря в Костанайской области ожидается небольшой снег, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -17…-22, местами -25 градусов. Днем -8…-13, местами -16.
В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Ночью -17…- 19 градусов, днем -11…-13.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области