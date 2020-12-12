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О погоде 13 декабря в Костанае и области

Фото Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»

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12 декабря в Костанайской области ожидается небольшой снег, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -17…-22, местами -25 градусов. Днем -8…-13, местами -16.

В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Ночью -17…- 19 градусов, днем -11…-13.

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