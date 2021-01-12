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О погоде 13 января в Костанайской области

фото из открытых источников

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13 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, погода без осадков, местами туман. Ветер северо- восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночь -25…-30 градусов, на юге области -22. Днем -17…-22, на севере -25 градусов.

В Костанае облачно, но с прояснениями, осадков не ожидается.

Ночью -26…-28 градусов, днем -22…-24.

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