О погоде 14 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане
14238 - зарегистрированно
8829 - выздоровевших
70 - летальных случаев
215(+5) - в Костанайской области
14 июня в Костанайской области местами дождь, гроза, шквал. Возможен град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на юге области +15. Днем +20…+25, на юге +28.
В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью +7…+9, днем +20…+22 градуса.
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