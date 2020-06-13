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О погоде 14 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане

14238 - зарегистрированно

8829 - выздоровевших

70 - летальных случаев

215(+5) - в Костанайской области

14 июня в Костанайской области местами дождь, гроза, шквал. Возможен град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на юге области +15. Днем +20…+25, на юге +28.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью +7…+9, днем +20…+22 градуса.

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