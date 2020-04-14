О погоде 15 апреля в Костанайской области

15 апреля в Костанайской области ночью ожидаются осадки, местами дождь и снег. Ветер юго-западный с переходом на северо- южный 9-14 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5, на востоке области -3. Днем +10…+15, на юге области +18.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +1…+3 градусов, днем +13…+15.

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