О погоде 15 декабря в Костанае и области

15 декабря в Костанайской области ожидается малооблачная погода, без существенных осадков, местами возможен туман. Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -17…-22, местами -25 градусов. Днем -7…-12, местами -15.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -20…- 22 градусов, днем -10…-15.

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