USD 419.15
EUR 510.9
RUB 5.68
  1. Home
  2. Новости
  3. О погоде 15 января в Костанайской области

О погоде 15 января в Костанайской области

Фото Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»

Vinkmag ad

15 января в Костанайской области местами ожидается небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-восточный  9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночь -19…-24 градуса, на севере области -27…-32. Днем -5…-10, местами -13 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью -22…-24 градусов, днем -8…-10.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

О пороге достаточности для снятия пенсионных рассказали в ЕНПФ
Следующая новость

Временное отключение электроэнергии в Костанае