О погоде 15 января в Костанайской области

Фото Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
15 января в Костанайской области местами ожидается небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночь -19…-24 градуса, на севере области -27…-32. Днем -5…-10, местами -13 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью -22…-24 градусов, днем -8…-10.
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области