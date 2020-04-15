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О погоде 16 апреля в Костанае и области

16 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части территории 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5, днем +12…+17, на юге области +20.

В Костанае осадков не ожидается. Ночью 3…+5, днем +15…+17 градусов.

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