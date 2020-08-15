О погоде 16 августа в Костанае и области

16 августа в Костанайской области будет облачно, дождь, местами гроза, град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха +12…+17, на севере области +9. Днем +20…+25, на западе +17.

В Костанае дождь, гроза. Ночью +12…+16, днем +20…+22 градусов.

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