О погоде 16 июля в Костанае

фото из открытых источников
Ночью будет +25 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
Днем в Костанае ожидается температура +33 градусов.
Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
63514 - зарегистрированно
38008 - выздоровевших
375 - летальных случаев
1696 - в Костанайской области