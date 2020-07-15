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О погоде 16 июля в Костанае

фото из открытых источников

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Ночью будет +25 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. 

Днем в Костанае ожидается температура +33 градусов.

Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

63514 - зарегистрированно

38008 - выздоровевших

375 - летальных случаев

1696 - в Костанайской области

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