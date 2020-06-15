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О погоде 16 июня

COVID-2019 в Казахстане

14809 - зарегистрированно

9388 - выздоровевших

81 - летальных случаев

220 - в Костанайской области

О погоде 16 июня в Костанае сообщили синоптики. В Костанае ожидается ветер северо-восточный 5-11 м/с.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью +15 градусов, днем +22 градуса.

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