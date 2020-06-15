COVID-2019 в Казахстане
14809 - зарегистрированно
9388 - выздоровевших
81 - летальных случаев
220 - в Костанайской области
О погоде 16 июня в Костанае сообщили синоптики. В Костанае ожидается ветер северо-восточный 5-11 м/с.
В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью +15 градусов, днем +22 градуса.
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