О погоде 16 июня в Костанае сообщили синоптики. В Костанае ожидается ветер северо-восточный 5-11 м/с.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью +15 градусов, днем +22 градуса.

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