О погоде 16 мая в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане
5689 - зарегистрированно
2558 - выздоровевших
34 - летальных случаев
72 - в Костанайской области
16 мая в Костанайской области днем местами ожидается дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20.
Температура воздуха ночью +10…+15, на севере области +5. Днем +18…+23, на юге области +26.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 18 м/с.
Ночью +10…+12, днем +20…+22 градуса.
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