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О погоде 16 мая в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане

5689 - зарегистрированно

2558 - выздоровевших

34 - летальных случаев

72 - в Костанайской области

16 мая в Костанайской области днем местами ожидается дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 15-20.

Температура воздуха ночью +10…+15, на севере области +5. Днем +18…+23, на юге области +26.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 18 м/с.

Ночью +10…+12, днем +20…+22 градуса.

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