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О погоде 18 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане

15542 - зарегистрированно

9716 - выздоровевших

88 - летальных случаев

241 - в Костанайской области

18 июня в Костнайской области и в Костанае ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью  в Костанайской области +8…+13, на юге области +16. Днем +20…+25.

В Костанае ночью +11…+13 градусов, днеи +20…+22.

 

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