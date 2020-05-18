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О погоде 19 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

6440 - зарегистрированно

3373 - выздоровевших

34 - летальных случаев

79 - в Костанайской области

19 мая в Костанайской области ночью и днем ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, туман. Ветер северо-западный с переходом на западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10,на востоке области +13. Днем +13…+18, на юге области +23.

В Костанае облачно с прояснениями, ночью и утром ожидается дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Ночью +7…+9, днем +12…+17.

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