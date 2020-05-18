О погоде 19 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
6440 - зарегистрированно
3373 - выздоровевших
34 - летальных случаев
79 - в Костанайской области
19 мая в Костанайской области ночью и днем ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, туман. Ветер северо-западный с переходом на западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10,на востоке области +13. Днем +13…+18, на юге области +23.
В Костанае облачно с прояснениями, ночью и утром ожидается дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с.
Ночью +7…+9, днем +12…+17.
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