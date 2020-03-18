О погоде 19 марта в Костанайской области

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19 марта в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, сообщает alau.kz
Температура воздуха ночью -2…-7, местами -9, днем -2…-7, местами +10.
В Костанае осадков не ожидается. Ветер юго- западный 9-14 м/с, местами 15 м/с.
Ночью -4…-6, днем +4…+6.
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