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О погоде 19 сентября в Костанае

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19 сентября в Костанайской области ожидается погода без осадков, местами туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20, на юге области +25 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17.

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