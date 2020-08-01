О погоде 2 августа в Костанае

2 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер южный 9-14 м/с, местами 15-20.
Температура воздуха ночью +18…23, днем +30…+35, на юге области +38 градусов.
В Костанае ожидается погода без осадков.
Ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34.
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COVID-2019 в Казахстане
90367 - зарегистрированно
60825 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2679 - в Костанайской области