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О погоде 2 августа в Костанае

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2 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер южный 9-14 м/с, местами 15-20.

Температура воздуха ночью +18…23, днем +30…+35, на юге области +38 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков.

Ночью +18…+20 градусов, днем +32…+34.

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COVID-2019 в Казахстане

90367 - зарегистрированно

60825 - выздоровевших

793 - летальных случаев

2679 - в Костанайской области

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