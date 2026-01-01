На западе и севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, западе и юге — туман.

Ветер юго-восточный, южный 9–14 м/с, ночью на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью 3–8 мороза, на юге и востоке области — до 14 мороза, днем 3–8 мороза.

В Костанае будет облачно, снег, низовая метель, гололед, туман.

Ветер юго-восточный, южный 9–14 м/с, ночью порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 3–5 мороза.

