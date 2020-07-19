О погоде 20 июля в Костанае и области

фото из открытых источников
20 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град.
Ветер северо-восточный, восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Д
Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов.
В Костанае ожидается ночью +26, днем +29 градусов.
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