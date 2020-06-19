О погоде 20 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане
16351 - зарегистрированно
10411 - выздоровевших
113 - летальных случаев
258 - в Костанайской области
20 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков .
Ветер южный с переходом на юго-восточный местами 9-14 м/с.
Ночью +3…+8, на юге области +11.
Днём +22…+27.
В Костанае без осадков. Температура воздуха ночью +7…+13, днём +18…+27 градусов.
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