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О погоде 20 июня в Костанае и области

COVID-2019 в Казахстане

16351 - зарегистрированно

10411 - выздоровевших

113 - летальных случаев

258 - в Костанайской области

20 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков .

Ветер южный с переходом на юго-восточный местами 9-14 м/с.

Ночью +3…+8, на юге области +11.

Днём +22…+27.

В Костанае без осадков. Температура воздуха ночью +7…+13, днём +18…+27 градусов.

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